Кремль не зацікавлений у переговорах: Мерц оцінив підсумки зустрічі глав МЗС Німеччини та РФ

Німеччина й надалі всіляко допомагатиме Україні, запевнив канцлер.

Кремль не зацікавлений у участі в реальних мирних переговорах щодо припинення війни проти України.

Так німецький канцлер Фрідріх Мерц прокоментував недавню зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє NTV. Зазначається, що канцлер розглядає підсумок цієї зустрічі як доказ небажання Москви брати участь у серйозних мирних переговорах.

"Подальша оцінка Росією цієї зустрічі показала, що вона явно абсолютно не зацікавлена в серйозних переговорах на даний час. Тому ми докладемо всіх зусиль, щоб і надалі допомагати та підтримувати Україну", – сказав Мерц.

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Він уточнив, що йдеться про допомогу "не тільки військову, а й політичну, фінансову".

Зустріч Вадефуля та Лаврова

26 вересня Вадефуль і Лавров провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона тривала всього 20 хвилин. За цей час дипломати встигли обговорити ситуацію в Україні, оскільки Європа має намір відновити свої позиції на переговорах. Також Вадефуль закликав Москву "відмовитися від небезпечного шляху ескалації проти Німеччини, Європи та НАТО".

Це були перші переговори на такому рівні з того часу, як РФ напала на Україну у 2022 році.

Як повідомила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, переговори відбулися з ініціативи Німеччини.

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