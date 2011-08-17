У Чернівцях депутат погрожував вбити губернатора

Київ. 17 серпня. УНІАН. У Чернівцях депутат Першотравневої районної ради Юрій Якубовський погрожував убивством голові Чернівецької ОДА, заступнику Чернівецького міського голови та голові Першотравневої райради.

Про це на прес-конференції повідомив прокурор Чернівецької області Петро Коваль.

«До прокуратури із заявами звернулися згадані посадові особи. У серпні Якубовський погрожував посадовцям телефоном, одну розмову записано на диктофон», – повідомив прокурор області.

Пізніше стало відомо, що Якубовський також погрожував працівникам психіатричної лікарні, у якій працював до липня. Зокрема, він з’явився у психлікарню у касці з ножем і погрожував убивством.

Якубовського затримано, у його помешканні проведено обшук. Під час обшуку було знайдено каску, китайський ніж і зареєстрований карабін СКМ. Однак реєстрація карабіна останні два роки не продовжувалася.

Свого часу Якубовський працював у СБУ, звідки звільнився у званні підполковника.

Підозрюваного затримано, проти нього порушено кримінальну справу.

До Першотравневої райради Юрій Якубовський потрапив від Партії регіонів, вигравши мажоритарний округ. Останнім часом планував перейти до «Фронту змін». 12 серпня його виключили з Партії регіонів, згідно із поданою заявою.

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