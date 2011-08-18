На Харківщині з негативних мотивів звільнено 59 міліціонерів - МВС

Харків. 18 серпня. УНІАН. У Харківській області у січні-червні 2011 року з негативних мотивів звільнено 59 працівників органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на сесії Харківської обласної ради повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ.

За його даними, в цілому до дисциплінарної відповідальності за шість місяців було притягнуто дві тисячі працівників органів внутрішніх справ (за аналогічний період минулого року - 1300 працівників), порушено 23 кримінальні справи, за якими винесено вісім обвинувачувальних вироків.

М.МАРТИНОВ додав, що на Харківщині за півроку в цілому з різних мотивів звільнено більше 700 працівників органів внутрішніх справ, також було відправлено на пенсію, звільнено, пішли з займаних посад 40 полковників міліції.

