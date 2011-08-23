У Севастополі міліція проводить перевірку несанкціонованої акції

Севастополь. 23 серпня. УНІАН. Міліція проводить перевірку за фактом несанкціонованої акції у Севастополі у День Державного прапора РФ, який відзначався учора, 22 серпня.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у Севастополі.

За їх даними, 22 серпня на площі Нахімова група осіб без сповіщення органів виконавчої влади провела акцію – розгорнула прапор Російської Федерації і проводила роздачу стрічок. Акція була нетривалою. Після прибуття працівників міліції вона була припинена.

Як додали в УМВС, на даний час співробітниками міліції проводиться перевірка за фактом порушення порядку проведення масових заходів.