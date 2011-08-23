У Севастополі міліція проводить перевірку несанкціонованої акції
15:37, 23 серпня 2011Кримінал
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Провели у День прапора РФ
Севастополь. 23 серпня. УНІАН. Міліція проводить перевірку за фактом несанкціонованої акції у Севастополі у День Державного прапора РФ, який відзначався учора, 22 серпня.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у Севастополі.
За їх даними, 22 серпня на площі Нахімова група осіб без сповіщення органів виконавчої влади провела акцію – розгорнула прапор Російської Федерації і проводила роздачу стрічок. Акція була нетривалою. Після прибуття працівників міліції вона була припинена.
Як додали в УМВС, на даний час співробітниками міліції проводиться перевірка за фактом порушення порядку проведення масових заходів.
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