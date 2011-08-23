Завтра на вулиці Києва вийде чотири тисячі міліціонерів

Київ. 23 серпня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час завтрашніх урочистостей в Києві з нагоди 20-ї річниці Незалежності України забезпечуватимуть 3 тис. 900 працівників органів внутрішніх справ, включаючи резерви.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За їх даними, наразі при ГУ МВС створено оперативний штаб, до складу якого увійшли співробітники МВС, СБУ, Управління держохорони, МНС.

На охорону правопорядку залучатимуться із вказаної загальної кількості правоохоронців 2 тис. 700 співробітників міліції і 1 тис. 200 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Також в ГУ МВС повідомили, що на даний час до столичної мерії надійшло близько 35 заявок від політичних партій та громадських організацій на проведення акцій, в яких планується участь близько 55 тис. осіб.

Зокрема, «Наша Україна» заявила 5 тис. учасників, «Громадська позиція» – 3 тис., Європейська партія – 3 тис, «Спільна справа» та Комітет опору диктатурі - по 10 тис. учасників, Чорнобильська партія – 3 тис., Союз Чорнобиль – 20 тис. учасників.

Водночас у столичній міліції зазначили, що рішення за цими заявками київською мерією ще не прийнято, і не виключено, що влада столиці з цього приводу звертатиметься до Київського окружного адміністративного суду.