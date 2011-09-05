Чиновник вимагав 80 тис. грн. хабара

Миколаїв. 5 вересня. УНІАН. Під час спецоперації працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Миколаївській області спільно із представниками прокуратури Миколаївської області затримали 32-річного держслужбовця 6-ї категорії, під час отримання хабара. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Посадовець вимагав хабар за сприяння у вирішенні питання щодо зняття арешту з майна приватного підприємства.

Підозрюваного затримано. Прокуратура Миколаївської області стосовно нього порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України («Одержання хабара»), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.