На Житомирщині СБУ затримала на хабарі податківця

Житомир. 5 вересня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України затримали старшого слідчого податкової міліції ДПА у Житомирській області, який вимагав та одержав 15 тисяч доларів хабара в одного із власників ТОВ – підприємства з іноземними інвестиціями.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Житомирській області, ”28-річний податківець вимагав у власника ТОВ - мешканця Російської Федерації 15 тисяч доларів США за закриття кримінальної справи, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України)”.

При цьому хабарнику було відомо, що судом, за позовом власника ТОВ, визнано недійсним акт планової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, який став підставою для порушення кримінальної справи. Відтак, згідно з чинним законодавством, справа підлягала закриттю.

2 вересня співробітники СБУ затримали зловмисника під час одержання хабара.

Прокуратурою Житомирської області стосовно податківця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання.