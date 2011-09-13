У Донецькій області затримали «телефонних» шахраїв

Донецьк. 13 вересня. УНІАН. У Донецькій області співробітники Служби безпеки України викрили зловмисників, які втручалися в роботу телефонних мереж.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, співробітники СБУ затримали зловмисників, які використовували спеціальне телекомунікаційне устаткування, що дозволяє оцінювати міжнародні телефонні дзвінки за ціною внутрішньомережевих тарифів національних операторів.

Фахівці ДП «Український державний центр радіочастот» зафіксували перемаршрутизацію телефонних дзвінків з-за кордону в обхід міжнародного центру комутації українського оператора.

Співробітники СБУ затримали правопорушників у їхній власній квартирі. Під час обшуків вилучено спеціальну апаратуру іноземного виробництва на суму більш як 20 тис. дол.

Слідчі УСБУ за фактом несанкціонованого втручання в роботу мереж телефонного електрозв`язку порушили кримінальну справу за ст. 361 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.