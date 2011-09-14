Київ. 14 вересня. УНІАН. В Україні 17 вересня традиційно святкуватимуть День рятувальника й одночасно 15-річчя з дня утворення Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, цього дня у Києві о 12.00 на Хрещатику відбудеться масштабна акція. Буде продемонстровано зразки рятувальної техніки – від старовинної до найсучаснішої: оперативно-рятувальні піротехнічні автомобілі, пересувна хіміко-радіологічна лабораторія, рятувальний катер, автомобілі комбінованого гасіння, кінний хід, свою роботу покажуть кінологи тощо.

Кульмінацією святкування буде проведення фіналу Всеукраїнської акції ”Герой-рятівник року”.

”Акція спрямована на те, щоб звернути увагу людей на свою власну безпеку, задуматися про те, що герої живуть серед нас. Під час акції ”Герой-рятівник року” будуть нагороджені як рятувальники МНС, так і пересічні люди, які ризикували власним життям і здоров’ям заради порятунку іншої людини.

МНС прагне, щоб Україна знала своїх Героїв та пишалася ними”, - підкреслили в прес-службі МНС.