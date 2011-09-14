Незначні ДТП оформлятимуться без ДАІ

Київ. 14 вересня. УНІАН.

18 вересня набуває чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ДТП і виплат страхового відшкодування". Згідно з положеннями цього документу учасникам дорожньо-транспортних пригод надається право самостійно оформляти матеріали ДТП, в яких було пошкоджено застрахований транспорт та ніхто не постраждав.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, Закон був розроблений з урахуванням позитивного досвіду європейських держав.

«Слід зазначити, якщо внаслідок ДТП отримані незначні пошкодження (до 10 000 грн.) транспортних засобів, - це питання виключно сфери страхування без участі державних органів», - інформує УЗГ.

Фактично вищезазначений Закон вводить поняття так званого "європротоколу" або "єврорапорту" (у Законі - повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду), що дозволяє не залучати працівників ДАІ при скоєнні незначних ДТП. Єдине, що потрібно зробити учасникам ДТП у таких випадках – повідомити страхову компанію про те, що відбулася автопригода. Повідомлення оформляється за встановленою формою.

«Увага! Застосування такого повідомлення передбачено Законом, якщо:

внаслідок ДТП немає травмованих, загиблих людей;

у всіх учасників відсутні ознаки алкогольного, наркотичного сп`яніння; або перебування під впливом лікарських препаратів;

всі учасники ДТП присутні на місці події;

всі учасники ДТП застрахували свою відповідальність;

всі учасники ДТП згодні з причиною ДТП, тобто відсутні спірні моменти», - наголошує Управління зв’язків з громадськістю МВС України.



Відповідно до Закону, у разі дотримання усіх вищезазначених умов, учасники ДТП не притягаються до відповідальності за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення за здійснення дорожньо-транспортної пригоди.

Прийнятий Закон вирішує питання, пов`язані з врегулюванням тих випадків, в яких була обопільна вина учасників ДТП. За наявності вини кількох учасників збиток відшкодовується в рівних частинах пропорційно.

Також відповідно до Закону буде відшкодовуватися тільки той збиток, що був заподіяний транспортному засобу потерпілого. У разі, якщо він хоче отримати відшкодування ще за будь-яке майно, то він повинен буде викликати ДАІ.