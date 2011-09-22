Затримано чоловіка, який намагався викрасти банкомат

Донецьк. 22 вересня. УНІАН. У Донецькій області співробітники міліції міста Горлівки спільно з співробітниками 3-го відділу обласного управління карного розшуку затримали чоловіка, який ще у січні цього року вчинив спробу викрадення банкомату, розташованого в будівлі поліклініки міської лікарні № 3.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського управління міліції Горлівки.

Правоохоронці нагадали, що злочин був скоєний вночі 10 січня, і для того, щоб викрасти пристрій з видачі грошей, невідомий закріпив один кінець троса за банкомат, а інший - прив`язав до автомобіля. Однак у цей момент спрацювала сигналізація і на місце події відразу виїхала служба охорони, працівники якої по прибуттю виявили у кількох сотнях метрів від поліклініки автомобіль «УАЗ» без номерних знаків, а поруч - банкомат. На щастя, розкрити сейф і викрасти гроші зловмисник не встиг, але йому вдалося втекти з місця злочину, зазначили у прес-службі.

За словами начальника відділу карного розшуку Горлівського міськуправління міліції Олександра Подзорова, підозрюваного у скоєнні даного злочину було встановлено і затримано через 8 місяців у ході проведення оперативно-розшукових заходів, «які не припинялися ні на мить».

Підозрюваний - 36-річний житель Калінінського району, який займається приватним підприємництвом. «Причину свого вчинку пояснив тим, що йому потрібні були гроші. До того ж, він одного разу подивився в Інтернеті відеоролик про подібну крадіжку банкомату в Москві і вирішив повторити побачене у рідному місті», - розповів О.Подзоров.

На даний момент вина затриманого повністю доведена слідчим шляхом, йому висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років. Крім того, йдеться у повідомленні, встановлюються особи, які могли бути причетні до скоєння даного злочину, а також причетність затриманого до подібних злочинів, скоєних в інших містах Донеччини.