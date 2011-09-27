На Тернопіллі затримано трьох втікачів колонії

Тернопіль. 27 вересня. УНІАН. Правоохоронці затримали трьох ув’язнених, які утекли з виправної колонії у Копиченцях на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, опівночі 26 вересня про втечу в’язнів повідомив патрульним ДАІ начальник колонії. До четвертої години ночі автоінспектори пильно стежили за кожним транспортним засобом, який проїжджав через пост.

Підозру правоохоронців викликала поведінка пасажирів автомобіля-таксі «Шевроле». Перевіряючи документи у водія, інспектор помітив знервованість пасажирів, а також те, що один з них зачинив двері автомобіля з середини.

Автоінспектори по мобільному зв’язку передали начальнику колонії характерні ознаки пасажирів, і, переконавшись, що перед ними втікачі, які можуть бути озброєні холодною зброєю, непомітно викликали підмогу з районного відділу міліції. Відтак в’язнів, які були засуджені за зґвалтування і грабежі, було затримано.