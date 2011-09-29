Внук жорстоко вбив свою бабцю

Львів. 29 вересня. УНІАН. У Львівській області в одному із сіл Жовківського району правоохоронці виявили труп жорстоко вбитої, 84-річної місцевої жительки.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 33-річний внук вбив стареньку.

Окрім цього, в квартирі сталася пожежа. Тіло жінки обгоріло на 50%. В неї виявили рубану рану на шиї та металевий стержень, яким гострять ножі, у вусі.