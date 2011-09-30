При затриманні кілера загинуло 2 міліціонерів, 4 – поранено

Одеса. 30 вересня. УНІАН. В ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області в перестрілці зі злочинцями загинуло двоє міліціонерів, ще четверо поранені.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За повідомленням правоохоронців, особа одного з учасників перестрілки з міліціонерами достовірно відома – це Дикаєв Аслан Імранович, 1982 року народження, який розшукується за вбивство.

Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що Дикаєв, який є громадянином Російської Федерації, нелегально проживає в Одесі, і скоює вбивства на замовлення. Це міліціонери з'ясували, займаючись розкриттям подвійного вбивства, яке було скоєно 29 червня цього року в селі Баранинці, Закарпатської області. Там було застрелено двох чоловіків.

Оперативники встановили автомобіль, на якому пересувався Дикаєв. Його чорний ВАЗ 2110 був помічений недалеко від Одеси. На посту ДАІ біля села Кошари машину зупинив інспектор ДПС. За кермом знаходився Дикаєв. Він передав документи і вийшов з автомобіля, щоб відкрити багажник. У цей момент співробітники спецпідрозділу «Беркут» почали операцію по затриманню. Дикаєв кинув в їхній бік дві гранати, і почав стріляти з пістолета ТТ, а пасажир, який перебував на передньому сидінні, відкрив вогонь з автомата Калашникова. Один із бійців «Беркута» пострілом поранив автоматника. Але третій зі злочинців встиг затягти пораненого назад у машину і вона зникли з місця події.

Внаслідок перестрілки четверо міліціонерів поранено. Двоє загинуло – це 21-річний Віктор Коженко, працівник «Беркута» і 40-річний працівник ДАІ Олександр Розмаріца.

Всі працівники міліції орієнтовані на розшук автомобіля ВАЗ 2110, чорного кольору, держномер ВЕ 6181 АР, в якому під час події було як мінімум троє чоловіків. Один із розшукуваних - Дикаєв Аслан Імранович 29.08.1982 р.н., уродженець м. Волгоград Російської Федерації. Паспорт громадянина РФ 9600 №322042, закордонний паспорт РФ №627423531.

Крім того, може використовувати документи на ім'я громадянина Молдови Tabac Nicolai 04.02.1981 р.н.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя худе, смагляве, волосся темне, коротке, високе чоло, густі брови, тонкі губи.

Злочинці особливо небезпечні і озброєні.

Прохання до всіх, хто володіє будь якою інформацією про розшукуваних, терміново повідомити до міліції по телефону «102».

Чергова частина Департаменту карного розшуку МВС України – (044) 256-10-63.

Управління карного розшуку УМВС України в Одеській - (048) 725-32-16.