Чиновники міськради незаконно отримали 700 тис. грн. субсидії

Кіровоград. 5 жовтня. УНІАН. На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Олександрійської міської ради та КП «Олександрія-водоканал» при застосуванні тарифу на водопостачання та водовідведення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що з державного бюджету було незаконно отримано майже 700 тис. грн. у вигляді субсидій для населення.

Ще у жовтні 2008 року виконавчий комітет Олександрійської міської ради встановив тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення в сумі 5,85 грн.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд своєю постановою скасував дане рішення, проте службові особи міськради та КП «Олександрія-водоканал», достовірно знаючи про судове рішення, продовжили застосовувати цей тариф в розрахунках із споживачами та отримувати державні субсидії.

Крім того, виконком з 1 лютого 2011 року збільшив тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення до 8,24 грн. За позовом прокуратури рішення знову було скасовано постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду. Незважаючи на це, посадовці міської ради та водоканалу знову незаконно отримали кошти з держбюджету.

У справі триває слідство.