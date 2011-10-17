За отримання 200 тис. грн. хабара депутат отримав умовний термін

Одеса. 17 жовтня. УНІАН. Вироком Київського райсуду Одеси за кримінальною справою, порушеною слідчим СБУ за вимагання і отримання хабара, депутата Єремеєвської селищної ради Роздільнянського району і його спільника в організації злочинної оборудки при виділенні 10-гектарної земельної ділянки засуджено відповідно до 5 і 3,5 року позбавлення волі - з іспитовим терміном 2 роки.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ України в Одеській області, уточнивши, що «суд визнав здирників винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.369, ч.2 ст.358 Кримінального кодексу України».

Дослідивши обставини справи, суд встановив факт отримання хабара через посередника в обсязі 200 тис. грн. для голови постійної комісії із земельних питань селищної ради від чотирьох осіб за виділення 10-гектарної ділянки для ведення сільгоспвиробництва.

Усього ж землевпорядник та його спільник зажадали за позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки незаконну грошову винагороду у розмірі 300 тис. грн.

Співробітники СБУ затримали посередника під час одержання ним частини хабара - 200 тис. грн., а ще 100 тис. грн. місцеві жителі мали передати сільському землевпоряднику після оформлення всіх документів на землю.

Крім того, під час обшуку вилучено викопіювання з плану земель та сфальшовані завірені копії рішення селищної ради щодо надання ділянок, які посадовець-здирник підробив власноруч.