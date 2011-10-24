Перед початком шоу "Шустер Live" Ганну Герман закидали яйцями

Київ. 24 жовтня. УНІАН. У п'ятницю перед початком ток-шоу "Шустер Live" біля студії, де проводилася зйомка, прихильники Юлії Тимошенко закидали яйцями радника президента Ганну Герман.

Про це розповів один із мешканців наметового містечка під Печерським судом.

"Ми приїхали на зйомки шоу "Шустер Live". Хотіли пройти в середину, але нас не пустили. Сказали, що потрібна була завчасна реєстрація. Дехто взяв із собою яйця, якими ми й обкидали Ганну Герман", - розповів мешканець наметового містечка Микола, який приїхав із Рівненщини.

"Кидало дуже багато народу. Ганні Герман попали в голову і в спину. Потім її прикрив тілоохоронець, який був з нею. І під його охороною вона забігла до приміщення, в якому відбувалася зйомка", - додав прихильник Тимошенко.

Нагадаємо, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив екс-прем'єра Юлію Тимошенко до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

ТСН