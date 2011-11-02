Молодик зарізав львів’янина після конфлікту у маршрутці

Львів. 2 листопада. УНІАН. У Львові 25-річний молодик після конфлікту у маршрутці підрізав 42-річного чоловіка.

Від отриманих травм останній помер. Про це повідомив СГЗ ГУ МВС України у Львівській області.

За даними правоохоронних органів, у Шевченківському районі Львова під час проїзду в маршрутному таксі між 42-річним львів'янином та 25-річний чоловіком виник конфлікт, який продовжився на вулиці.

Під час якого останній наніс декілька ударів невстановленим предметом львів'янину, чим спричинив проникаюче поранення грудної та черевної порожнини.

Як повідомили в міліції, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

ТСН

