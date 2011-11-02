Молодик зарізав львів’янина після конфлікту у маршрутці
13:48, 02 листопада 2011Кримінал
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Сварка призвела до трагедії
Львів. 2 листопада. УНІАН. У Львові 25-річний молодик після конфлікту у маршрутці підрізав 42-річного чоловіка.
Від отриманих травм останній помер. Про це повідомив СГЗ ГУ МВС України у Львівській області.
За даними правоохоронних органів, у Шевченківському районі Львова під час проїзду в маршрутному таксі між 42-річним львів'янином та 25-річний чоловіком виник конфлікт, який продовжився на вулиці.
Під час якого останній наніс декілька ударів невстановленим предметом львів'янину, чим спричинив проникаюче поранення грудної та черевної порожнини.
Як повідомили в міліції, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
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