Львів. 10 листопада. УНІАН. У Львові започаткували екскурсії “Кримінальні таємниці Львова комісара Попельського” під час яких львівяни та гості міста матимуть змогу дізнатися „про загадкові події на вулицях Львова, блискучі кав’ярні та ресторації, колоритні постаті батярів, таємничі злочини та вбивства, підпільне життя у Львові 30-х років”.

Про це повідомили УНІАН організатори.

Як зазначається у повідомленні, 12 і 13 листопада, о 12.00, відбудеться екскурсія “Кримінальні таємниці Львова комісара Попельського”, яка буде першою у Львові екскурсією за мотивами детективів Марека Краєвського – «Голова Мінотавра», «Еринії» та «Числа Харона».

Відомий польський письменник описує вигадані події у міжвоєнному Львові, але місця, де вони відбувались – цілком реальні. На екскурсії можна буде дізнатись про загадкові події на вулицях Львова, блискучі каварні та ресторації, колоритні постаті батярів, таємничі злочини та вбивства, підпільне життя у Львові 30-х років. Під час екскурсії можна буде познайомитись із добрими приятелями головного героя Попельського, які ніби опинились в ХХІ столітті через машину часу.

Екскурсія проводиться Компанією «!ФЕСТ-тур» та Туроператором «Крилос Ком» («ВІДВІДАЙ») в рамках проекту “Львівські шпацери”, який спрямований на популяризацію серед мешканців та гостей міста туристичних об’єктів Львова.