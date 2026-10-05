У Білому домі зробили заяву щодо спалаху чуми в Росії, – Axios

У Росії ігнорують цей інцидент і видаляють усі повідомлення про чуму.

Білий дім відстежує повідомлення про ймовірний випадок захворювання на чуму та пов’язані з цим карантинні заходи в Росії. Про це повідомив виданню Axios представник адміністрації Трампа.

Як заявив чиновник, адміністрація Трампа "в курсі ситуації, стежить за спалахом і оцінює можливі варіанти дій".

Після смерті співробітниці протичумного науково-дослідного інституту в Іркутській області Дар’ї Шипілової влада ввела карантин у кількох медичних закладах регіону та помістила під медичне спостереження майже 200 осіб, які контактували з Шипіловою.

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При цьому факт зараження її чумою офіційно не підтверджено, майже жодних коментарів від російської влади щодо інциденту немає.

Як пише видання "Люди Байкалу", про загибель Шипілової губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв згадав лише вдруге у добірці головних регіональних подій тижня: після інформації про напад ведмедів та вакцини від грипу. Він послався на дані Росспоживнагляду, який раніше заявив, що Шипілова загинула від "пневмонії невстановленої етіології".

При цьому, як пише Astra, офіційні ЗМІ та влада видаляють повідомлення про чуму. За даними каналу, допис влади Байкальська, в якому просили не відвідувати місто Шелехов, провисів близько двох годин. А Telegram-канал прокремлівського РЕН ТВ видалив усі п’ять публікацій, присвячених поширенню чуми.

Чума в Росії – що відомо про інцидент

2 жовтня влада повідомила про смерть 27-річної Дар’ї Шипілової – співробітниці Іркутського протичумного інституту. За однією з версій, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншою версією – вона повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми.

В Іркутську на карантин закрили міські лікарні №1, №3 і №10, а також Івано-Матренінську дитячу лікарню та пологовий будинок. ЗМІ пишуть, що медики вже відкрито говорять про чуму, хоча в офіційних документах цей діагноз не фігурує.

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