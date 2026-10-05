Названо моделі, які завоювали українців: на першому місці – економічний кросовер

Найпопулярнішим в Україні новим автомобілем виявився кросовер Toyota RAV4.

У вересні в Україні продали 4881 новий легковий автомобіль. Серед десяти найпопулярніших моделей традиційно переважають кросовери, повідомляє "УкрАвтопром".

Найпопулярнішим в Україні новим автомобілем стала Toyota RAV4. Другу позицію посів Renault Duster, який свого часу був беззаперечним лідером вітчизняного авторинку.

У топі можна бачити як відносно доступні моделі (Toyota Camry, Škoda Octavia), так і преміальні, наприклад, Volkswagen Touareg. На обох полюсах ринку перевагу віддають перевіреним моделям та брендам.

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Загалом десятка лідерів виглядає так:

Toyota RAV4 – 340 од. Renault Duster – 329 од. Škoda Kodiaq – 184 од. Hyundai Tucson – 165 од. BYD Sea Lion 06 – 145 од. Volkswagen Touareg – 140 од. Toyota Camry – 137 од. Toyota Land Cruiser Prado – 119 од. Škoda Octavia – 111 од. Mazda CX-5 – 108 од.

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Лідером продажів у вересні стала Toyota, реалізація моделей якої зросла на 9% у річному вимірі. Також позитивну динаміку продемонструвала Škoda – її продажі збільшилися на 7%. Найбільше ж серед лідерів зросли продажі Suzuki (+21%).

Повідомлялося також, що з січня по серпень український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Найбільшим попитом користувалися кросовери – на них припало 54% усіх ввезених авто. Середній вік імпортованих машин становив 7,4 року.

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