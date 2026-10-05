США раптово вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази: що сталося

Частина літаків та їхніх екіпажів вилетіли ще до того, як літаки-заправники були повністю готові до забезпечення перельоту до США.

Пентагон терміново вивів усі 12 бомбардувальників B-1 з авіабази Королівських ВПС Ферфорд (RAF Fairford) у Великій Британії, після того як командування отримало попередження про підготовку нападу Ірану на цей об’єкт. Про це виданню The New York Times повідомили два американські чиновники.

Як зазначає NYT, це виведення техніки було вкрай незвичайним: подібні кроки рідко вживаються настільки стрімко на авіабазах союзників у мирний час і на відстані тисяч миль від зони бойових дій.

Необхідність перебазування літаків з бази Ферфорд (RAF Fairford) була визнана настільки невідкладною, що частина літаків та їх екіпажів вилетіли ще до того, як були повністю підготовлені літаки-заправники для забезпечення перельоту до США. За словами чиновників, до неділі щонайменше три літаки вже приземлилися на своїй базі приписки в Південній Дакоті.

Відео дня

У неділю Європейське командування Пентагону підтвердило, що бомбардувальники покинули Англію, однак не назвало причини переміщення.

"Наразі ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, дислоковані на базі Ферфорд, повертаються на місця постійного базування у США, – йдеться у заяві командування.

Раптове виведення бомбардувальників відбулося через тиждень після того, як британська поліція затримала п’ятьох чоловіків, які минулої неділі вранці пересувалися на білих фургонах неподалік від авіабази, яку американські бомбардувальники використовували під час американо-ізраїльської війни проти Ірану. Наступного дня затриманих відпустили під заставу, оскільки влада не виявила у фургонах вибухівки. Офіційні особи США та Великої Британії, а також представники Німеччини та Ізраїлю вважають, що ця операція пов’язана з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) або з певним військовим штабом у Тегерані. Іран відкинув ці звинувачення.

Один із чиновників США повідомив, що нові дані стосувалися тих самих загроз, про які стало відомо раніше, однак за останню добу з’явилися конкретні деталі й виникло "відчуття нагальної небезпеки", що стурбувало командування.

Раніше в неділю газета The Wall Street Journal повідомила про перекидання бомбардувальників, посилаючись на високопоставленого американського чиновника, який заявив, що Корпус вартових ісламської революції (КСІР) Ірану вербував британців для участі у атаці, пов’язаній із базою Ферфорд.

США та Іран

Нагадаємо, раніше США відправили на Близький Схід ще один авіаносець USS Theodore Roosevelt із суднами супроводу. У регіон також вирушили 3 десантні кораблі та морська піхота.

Таким чином, у розпорядженні США в регіоні будуть 3 авіаносні групи та близько 60 тис. військових. Водночас президент США Дональд Трамп раніше дав зрозуміти, що на час передвиборчої кампанії перед проміжними виборами до Конгресу бойових дій не буде.

Вас також можуть зацікавити такі новини: