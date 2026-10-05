Євро впав до мінімуму з травня 2025 року, – Bloomberg

Євровалюта також перебуває під тиском через зміцнення долара.

Євро впав до найнижчого рівня з травня 2025 року на тлі посилення занепокоєння інвесторів політичними та фіскальними ризиками в регіоні, пише Bloomberg.

Під час азійських торгів євро подешевшав максимум на 0,8% – до 1,1161 доллара, причому продажі з боку хедж-фондів стали одним із ключових чинників падіння. Повідомлення про те, що представники уряду Іспанії готуються до дострокових виборів, посилили занепокоєння, яке вже охопило французький ринок держоблігацій.

За словами трейдерів, азійські фонди продавали євро за долари на спотовому ринку. Це підштовхнуло курс до рівнів, які спровокували додаткові продажі.

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Трейдери уважно стежать за будь-якими ознаками поглиблення кризи на європейському ринку держоблігацій, яка може перекинутися на валютний ринок і спричинити подальше ослаблення євро, як це вже відбувалося приблизно півтора десятиліття тому. Значний борговий тягар таких ключових країн єврозони, як Франція, Італія та Бельгія, є особливою вразливістю в умовах зростання вартості запозичень.

"Ринки облігацій та валют чітко сигналізують про занепокоєння інвесторів через зростання нестабільності французького уряду та посилення побоювань щодо стану державних фінансів напередодні виборів 2027 року", – сказав старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хомін Лі.

Ед Ярдені, президент і головний інвестиційний стратег Yardeni Research Inc., зазначив, що Франція може опинитися на порозі повномасштабної боргової кризи.

У понеділок, 5 жовтня, євро третю сесію поспіль слабшав щодо швейцарського франка, втративши близько 0,4%. Щодо фунта стерлінгів він подешевшав на 0,3%, наблизившись до найнижчого рівня цього року, а щодо єни впав до мінімуму з 2025 року, втративши 0,6%.

Євро також перебуває під тиском через зміцнення долара, якому допомагають очікування, що Федеральній резервній системі США доведеться ще тричі підвищити процентні ставки до липня, щоб стримати інфляцію.

Курс євро в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 5 жовтня офіційний курс євро до гривні на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що коливання курсу долара та євро можливі цього тижня, але передумов для формування нового тренду поки що немає. На думку банкіра, курс євро коливатиметься в межах 50–52 гривні на міжбанківському ринку та 50–52 гривні на готівковому ринку.

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