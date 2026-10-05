'На 55% більше, ніж в 2025 році': в ООН озвучили кількість жертв та поранених в Україні

Управління ООН з прав людини зафіксувало 15 280 загиблих або поранених цивільних осіб протягом перших восьми місяців поточного року.

Верховний комісар Волкер Турк на засіданні Ради з прав людини в Женеві 2 жовтня розповів, що Управління ООН з прав людини встановило, що протягом перших восьми місяців 2026 року в Україні щотижня в середньому гинуло або отримувало поранення понад 400 цивільних осіб, що на 55 % більше, ніж за той самий період 2025 року, повідомляє The Kyiv Independent.

Управління ООН з прав людини зафіксувало 15 280 загиблих або поранених цивільних осіб протягом перших восьми місяців року, оскільки в останні місяці Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру.

Окрім цього, на лінії фронту управління встановило, що за вісім місяців російські керовані бомби вбили або поранили майже 2 500 цивільних осіб, що на 62% більше, ніж минулого року.

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"Війна в Україні – це катастрофа в галузі прав людини, яка з кожним тижнем набирає обертів і загострюється, завдаючи незмірного болю цивільному населенню та загрожуючи ще більшою катастрофою в усьому регіоні", - наголосив Турк.

Видання зазначило, що в резюме, яке опублікувало представництво ООН за результатами виступу верховного комісара, йдеться, що російські удари по школах, медичних закладах, житлових будинках, залізницях та магазинах призводять до зростання кількості жертв серед цивільного населення, тоді як люди по всій Україні живуть у "постійному страху".

"Різке зростання" російських атак на енергетичну інфраструктуру та комерційні об’єкти, такі як супермаркети та підприємства харчової промисловості, й надалі завдаватиме страждань цивільному населенню, яке з наближенням зимових місяців змушене стикатися з тимчасовим дефіцитом молочних продуктів та продовольства", - наголосив Офіс представництва ООН.

В статті йдеться, що в своєму виступі в Женеві Турк закликав "держави, що мають вплив" на Росію, докласти зусиль для досягнення миру зараз, доки "трагедія не набуде ще гірших масштабів".

Додається, що верховний комісар розкритикував російське керівництво, яке, за його словами, створило мілітаризовану економіку, "що ставить смерть і руйнування вище за охорону здоров’я та освіту".

У відповідь на висновки представництва ООН міністр закордонних справ Андрій Сибіха підтримав заклик Турка до притягнення до відповідальності. Він зазначив, що заклик Верховного комісара до держав, які мають вплив на Росію, "повинен бути виконаний".

"Хоча Росія не може досягти жодної зі своїх цілей на лінії фронту, вона продовжує вбивати та калічити все більше українських цивільних осіб. Принципи Статуту ООН не можуть залишатися лише словами, коли країна, яка незаконно займає місце постійного члена Ради Безпеки, день у день їх порушує", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Видання вказало, що представництво ООН виявило "шокуючі" масштаби сексуального насильства щодо цивільного населення та військовополонених. Турк звинуватив Російську Федерацію у використанні таких "огидних дій для катування, залякування та примусу окремих осіб і громад".

Згідно з доповіддю, із 1 004 підтверджених випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що сталися в період з лютого 2022 року по липень 2026 року щодо цивільних осіб та військовополонених, 89% було приписано російським військам.

"Це лише одне з жахливих проявів жорстокості, яка стала визначальною рисою цієї війни", – сказав Турк.

Він додав, що "поряд із миром має бути й відповідальність".

Верховний комісар зазначив, що його відомство також стурбоване порушеннями прав людини щодо іноземних громадян, яких Росія завербувала для участі у військових діях.

Вказується, що його відомство опитало військовополонених із 36 країн, які перебувають у полоні в Україні. Багато з них заявили, що їх обманом змусили приєднатися до російських збройних сил.

Посилення атак РФ по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними президента України Володимира Зеленського, запаси балістичних ракет росіян наразі нараховують до 700 одиниць та кілька тисяч ракет іншого типу. Зеленський додав, що росіяни виробляють на місяць близько 130-140 балістичних ракет. Він наголосив, що це потребує відповідної реакції. Президент України додав, що США просять запровадити санкції проти Росії, які зможуть зупинити ланцюги постачання деяких елементів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво.

Також ми писали, що Зеленський заявив про можливе посилення атак на нафтопереробні заводи в Росії, після того, як країна-агресор розгорнула масштабну кампанію терору проти цивільного населення України в останні місяці. Міноборони РФ заявило, що Кремль почав завдавати масованих ударів по Києву та інших українських регіонах нібито у відповідь на дії українського керівництва. Росіяни стверджують, що ці удари спрямовані буцімто по підприємствах військово-промислового комплексу, де виробляються безпілотники та ракетне озброєння.

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