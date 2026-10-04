У Києві запустять 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом

Так в Укрзалізниці планують послабити рівень проблеми, що виникла після російських ударів по мостах.

На тлі ударів РФ по автомобільних мостах через Дніпро у Києві "Укрзалізниця" запустить 18 додаткових шатлів електрички Kyiv City Express між правим та лівим берегом столиці. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці".

"З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі – Дарниця – Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости", - йдеться у повідомленні.

Шатли курсуватимуть у години-пік вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. Додаткові рейси також зупинятимуться на станції "Березняки".

Відео дня

В компанії нагадали, що, окрім шатлів КСЕ, переміщуватися між правим та лівим берегом можна звичайними приміськими та регіональними поїздами, що курсують між Києвом та Ніжином, Гребінками, Конотопом і Славутичем. Усі вони зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські - ще й на Березняках.

Загалом у пікові години між берегами курсуватиме до 6-ти рейсів, кажуть в компанії.

Проблеми з київськими мостами

Як писав УНІАН, російські окупанти завдали кілька ударів реактивними дронами по Південному мосту в Києві, через що рух метро та наземного громадського транспорту через цю переправу було призупинено. Вранці 2 жовтня через повне перекриття Південного мосту з обох боків у столиці фактично стався транспортний колапс у сполученні між правим і лівим берегами Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рух мостом Метро з лівого на правий берег обмежили до однієї смуги, а на мосту Патона повністю перекрили рух транспорту з правого на лівий берег; громадський транспорт перенаправили через Дарницький міст.

Економіст Іван Ус зазначив, що через такі обмеження дорога між берегами для мешканців може подовжитися на годину чи навіть дві, що знижує продуктивність праці, ускладнює логістику бізнесу та підвищує витрати.

Вас також можуть зацікавити новини: