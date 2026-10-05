Лукашенко носить елітний швейцарський годинник із золотим корпусом: що відомо про модель

Це модель відомого люксового бренду Patek Philippe.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно демонструє образ образ "простого чоловіка з народу", однак деякі деталі його образу показують зовсім іншу картину.

Як пише "Телеграф", на деяких фото на правій руці Лукашенка можна побачити дорогий швейцарський годинник. Це модель Patek Philippe Calatrava 5120J із корпусом з 18-каратного жовтого золота.

Годинник має досить простий вигляд: на циферблаті – римські цифри, секундної стрілки немає, а ремінець зроблений із крокодилової шкіри. Водночас ціна аксесуару зовсім не "проста та народна".

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Patek Philippe – один із найвідоміших швейцарських брендів люксових годинників. Модель Calatrava 5120J зараз є колекційною. Її вартість на ринку може становити близько 20 тисяч євро, або понад 1 млн гривень.

Чому Лукашенко носить годинник на правій руці

Як розповідав сам Лукашенко, у музичній школі він грав на баяні, а годинник на лівій руці нібито заважав йому грати. Тому він почав носити його на правій і згодом ця звичка залишилася.

Годинники відомих людей

Раніше УНІАН розповідав, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф носить Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001. Наразі цей годинник продається за 90 000 швейцарських франків, за поточним курсом це близько 5 мільйонів гривень.

А очільник ОП Кирило Буданов носить годинник українського бренду KLEYNOD - модель під назвою "Українська сила, КT-840.TR", яка коштує майже 25 тис. грн.

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