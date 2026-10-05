Ціни на мідь знову набирають обертів: скільки коштує метал

Зазначається, що на Лондонській біржі металів ф'ючерси подорожчали на 0,9%.

Ціни на мідь у понеділок, 5 жовтня, почали зростати. Звіт про зайнятість у США послабив тиск на Федеральну резервну систему щодо підвищення процентних ставок.

Видання Bloomberg пише, що на Лондонській біржі металів (LME) ф'ючерси зросли на 0,9%, а азіатські фондові ринки також продемонстрували зростання. 2 жовтня мідь зазнала найзначнішого тижневого падіння з березня під впливом даних, що свідчать про слабкість промисловості в Китаї.

У США дані показали, що кількість робочих місць поза сільським господарством минулого місяця зросла лише на 29 000, що нижче за прогнози. Це змусило трейдерів знизити очікування щодо підвищення ставок ФРС США цього місяця, що негативно позначилося б на активах, які не приносять доходу, таких як сировинні товари.

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Ціни на мідь, як і раніше, консолідуються поблизу рекордних рівнів після того, як загроза введення мит з боку США змусила трейдерів відправити до країни сотні тисяч тонн металу, що може призвести до скорочення пропозиції в інших регіонах. Тим часом попит підтримується споживанням з боку центрів обробки даних та сектору відновлюваної енергетики.

Станом на 05:27 за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,6% і склала 14 347 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 13,35 долара.

Що стосується цін на мідь в Україні, то, за даними Metal monitor, 5 жовтня метал приймають у середньому по 515 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 646,63 грн.

Ціни на метали – останні новини

8 вересня ціни на мідь піднялися до рекордного рівня на тлі очікувань введення США мит на рафінований метал, що спонукало трейдерів превентивно відвантажувати його до Америки, намагаючись отримати прибуток від стрибка внутрішніх цін.

14 вересня метал почав дешевшати на тлі вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США, але вже 22 вересня мідь дорожчала майже тиждень. Щоправда, напередодні Національного дня Китаю ціни на метал знову пішли вниз.

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