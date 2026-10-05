'Вічно можна дивитися на 3 речі': Сибіга відреагував на залякування РФ дипломатів в Києві

Міністр закордонних справ України наголосив, що ця російська кампанія зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам, дипломатичні місії яких залишаються в Києві попри погрози МЗС Росії. Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х.

Сибіга вказав, що російська кампанія з залякування дипломатичного корпусу в Києві провалилася ще півроку тому.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються й працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування", - написав очільник МЗС України.

Відео дня

Погрози РФ щодо посилення атак по Києву: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ Росії рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю, а також взагалі не приїжджати до України. Зокрема, в МЗС РФ українцям порадили не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури. В російському відомстві зазначили, що попередження було надіслоно низці країн, зокрема США, Великій Британії, країнам Євросоюзу, Норвегії, Швейцарії. В відомстві Лаврова констатували, що "не всі прислухалися до цих застережень" і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку.

Також ми писали, що речник МЗС України Георгій Тихий розповів журналістам, що іноземні дипломатичні місії, які базуються в Києві, не надсилали жодних повідомлень про бажання перенести посольства з Києва в якісь інші міста України. Ця заява пролунала після того, як британське видання The Guardian повідомило, що за словами одного західного дипломата, розглядаються альтернативні плани які передбачають перенесення іноземних представництв до Львова або східної Польщі. Нібито реалізувати їх планується лише в тому випадку, якщо Росія почне прямі атаки на посольства.

Вас також можуть зацікавити новини: