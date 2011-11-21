"Родовід банк" збанкрутував, через кредити відомим людям - ЗМІ

Київ. 21 листопада. УНІАН. Значну частину загального кредитного портфеля юросіб і фізосіб "Родовід банку" становлять з прострочених і безнадійних боргів за 404 договорами на загальну суму 3,1 млрд грн.

Багато кредитів, які стали пізніше проблемними, були видані відомим особам країни. Про це свідчать наявні у розпорядженні видання "Дзеркало тижня" неофіційні матеріали про прострочену кредиторську заборгованість банку, отримані з джерел, близьких до НБУ.

Так, із загального обсягу кредитного портфеля фізичних осіб у розмірі 1,7 млрд грн боржники-мільйонери за 218 договорами отримали 910 млн кредитів. При розгляді списку фізичних осіб з боргом понад 1 млн грн з'ясувалося, що більшість із них з дуже відомими іменами мають прострочену заборгованість.

При цьому сума простроченої заборгованості станом на 1 листопада у цих клієнтів становить 798 млн грн, або майже половину (47%) всього кредитного портфеля фізосіб.

Кредитний портфель юридичних осіб "Родоводу" у 2011 році зріс до 2,71 млрд грн, що на 0,15% більше, ніж у 2010-му. При цьому у списку юридичних осіб, що прострочили заборгованість, присутні боржники за 186 договорами на загальну суму 2,2 млрд грн. Якщо ця цифра достовірна, то більша частина кредитного портфеля юросіб "Родоводу" - 81% - безнадійні борги.

Серед юросіб-боржників немає гучних імен, але їхня прострочена заборгованість також величезна.

Так, на першому місці серед боржників - публічне акціонерне товариство "Мостобуд" з договором на суму 653 млн грн. Далі йде "Індастріал білдінг компані", яка уклала проблемний зараз для банку договір на 261 млн грн. За ним - "Золотий мандарин ойл", який взяв 241 млн грн. Ці та інші компанії оформлено на осіб, не пов'язаних безпосередньо зі справжніми власниками.

При цьому виявити на сайті банку з того, що саме зуміли повернути "санатори" "Родоводу" за останній рік, вдалося лише дві інформації за 2011 рік. Суд зобов'язав двох фізичних осіб повернути кредити на суму 27,5 млн грн. Які ще зусилля здійснено керівництвом "Родовід банку", встановити не вдалося.

Нагадаємо, "Родовід банк" приніс 4,216 млрд грн збитків у 2009-му, 4,264 млрд грн - у 2010-му, і 1,07 млрд грн збитків - за дев'ять місяців 2011 року. Зазначимо, що 99,99% його акцій належить державі.

Як повідомлялось, 28 жовтня у Донецьку викинувся з вікна один з ключових свідків з розслідування фінансових махінацій у "Родовід банку" - 43-річний фінансист Геннадій Піскун.

Gazeta.ua

