Роман Ландік обізвав Єфремова «маніяком»
На судовому засіданні
Луганськ. 22 листопада. УНІАН. "Маніяком" назвав лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова депутат Луганської міськради, син народного депутата від ПР Володимира Ландіка Роман Ландік, який звинувачується в побитті луганчанки Марії Коршунової в кафе "Баккара".
Таку оцінку Єфремову Ландік дав в ході засідання Ленінського райсуду Луганська у вівторок, 22 листопада, - повідомляє "ОстроВ".
Сьогодні в суді свідчення давав громадянин Поляков, з яким Ландік був тоді в кафе.
"Нічого особистого до Коршунової з не маю, але об`єктивно вважаю її винною: навіщо графином людину по голові бити", - сказав Поляков.
"Щоб медаль в МВС дали ... Даішникові ж дали. А їй би особисто Єфремов вручив. Єфремов - маніяк взагалі", - продовжив речення свідка підсудний Роман Ландік.