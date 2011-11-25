Генерал міліції подарував райвідділу автомобіль "УАЗ"

Донецьк. 25 листопада. УНІАН. Народний депутат України, генерал-лейтенант міліції Володимир Малишев подарував Куйбишевському райвідділу міліції, де розпочинав свій трудовий шлях, новий автомобіль «УАЗ».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, перебуваючи знаходячись з візитом в Донецьку, народний депутат України, генерал-лейтенант міліції Володимир Малишев відвідав рідний Куйбишевський райвідділ. Саме тут в 1976 році молодий дільничний розпочав свій шлях в органах внутрішніх справ.

«Зустріч була приурочена до значимої для правоохоронців даті - Дню радянської міліції і проходила в теплій, невимушеній обстановці. Привітати колег і поспілкуватися з генералом прийшли й ветерани МВС. В ході візиту Володимир Малишев поділився з особовим складом своїм досвідом роботи в системі органів внутрішніх справ і високо оцінив працю міліціонерів, з умовами якої знайомий не з чуток. Генерал відповів на численні питання співробітників райвідділу і, як представник законодавчої влади, самі актуальні з них пообіцяв внести на розгляд до відповідних комітетів Верховної Ради. На прощання депутат подарував райвідділу новенький «УАЗ», - інформує УЗГ.