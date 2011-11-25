У Хмельницькому біля АЗС виявили авіаційну бомбу
15:29, 25 листопада 2011Кримінал
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Проводилися земляні роботи
Хмельницький. 25 листопада. УНІАН. У Хмельницькому на вулиці Західно-Окружній біля АЗС виявлено авіаційну бомбу часів Другої світової війни.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в оперативно-координаційному центрі УМНС України в Хмельницькій області.
На боєприпас натрапили чоловіки, які проводили земляні роботи на березі Південного Бугу, неподалік АЗС.
Загалом, з початку року на Хмельниччині виявлено 2991 снаряд.
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