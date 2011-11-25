У Кременчуці «Мерседес» врізався в приватний будинок і вибухнув

Кременчук. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні в Кременчуці Полтавської області «Мерседес» врізався в приватний будинок і вибухнув.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні МНС.

За їх даними, ця НП сталася близько 4-ї години ранку, внаслідок якої одна людина загинула і вся сім`я залишилася без притулку.

«Автомобіль Mercedes E 500, протаранивши огорожу одного з подвір’їв, в`їхав у стіну приватного будинку. Від удару авто зайнялося і вибухнуло. Вогонь перекинувся на дах будинку», - сказав представник МНС.

У міському управлінні міліції повідомили, що вже встановлено, що загиблий не є власником даного автомобіля. Напередодні ввечері він був в гостях у свого 20-річного одногрупника, сім`ї якого і належав «Мерседес».

Хлопці відзначили зустріч, вживаючи спиртне. Коли ж господар задрімав, його товариш без дозволу взяв ключі від уже згаданого автомобіля і поїхав кататися нічним містом.

Сидячи за кермом «Мерседеса», він не витримавши безпечну швидкість руху, на повороті дороги не справився з керуванням автомобіля і в`їхав в будинок.

Жителі будинку в цей момент спали. Внаслідок НП вони не постраждали, але залишилися без даху над головою.