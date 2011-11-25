У столиці намагалися пограбувати банк

Київ. 25 листопада. УНІАН. У Києві житель Миколаївської області намагався скоїти пограбування банку, однак свого наміру не зміг довести до кінця і був затриманий працівниками міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 23 листопада, близько 16.00, в одне із відділень банку, що на проспекті Голосіївський міста Києва, зайшов невідомий громадянин, який своєю неохайною зовнішністю відразу привернув увагу працівників банку. Підійшовши до каси, він почав вимагати гроші, при цьому у руках тримав ніж.

„Працівниця банку, не розгубившись, одразу натиснула тривожну кнопку, та почала розмовляти з нападником. Упродовж чотирьох хвилин до банку прибув наряд групи затримання Голосіївського відділу УДСО при ГУМВС України в місті Києві. В операційному залі міліціонери охорони побачили чоловіка, що стояв навпроти касира з ножем у руках. Оцінивши ситуацію правоохоронці вибили ножа та затримали нападника”, - зазначається у повідомленні.

Затриманим виявився 35-річний житель Миколаївської області, який приїхав до столиці „в пошуках кращого життя”.

Тепер його подальше життя буде вирішувати суд, беручи до уваги скоєний розбійний напад, - інформує УЗГ.