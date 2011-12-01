У Києві сектант у рясі до смерті забив ногами чоловіка

Київ. 1 грудня. УНІАН. У Києві 40-річний сектант, який 23 роки просидів за ґратами, вбив чоловіка прямо на вулиці.

У середу, 30 листопада, столичній міліції вдалося затримати вбивцю,

За даними слідства, до злочину чоловік три тижні бродив Києвом в підряснику, як священик.

Як повідомили у відділку, чоловік приїхав до Києва нещодавно, купив собі підрясник, потім влаштувався в секту і познайомився з чоловіком.

Разом вони кілька днів здавали металобрухт. Потім випили, і між ними виник конфлікт. Прямо на зупинці почалася бійка, але чоловік втік від сектанта.

Проте, останній його наздогнав, повалив і почав бити ногами. Той втратив свідомість, але сектант ще почав на ньому стрибати, повідомили в міліції.

Пізніше чоловік розповів слідству, що, коли він випиває, стає неосудним і в нього вселяється диявол.

Як виявилося, сектант вже сім разів сидів за крадіжки і розбій. В цілому провів за ґратами 23 роки.

Проти нього порушили кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Але цю статтю можуть перекваліфікувати в "Умисне вбивство", оскільки сектант зізнався в тому, що хотів його вбити. Тому замість 10 років, чоловік може сісти на 15.

ТСН