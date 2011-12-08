В Одеській області затримано торговця зброєю

Одеса. 8 грудня. УНІАН. Співробітники Іллічівського райвідділу міліції Одеської області затримали 35-річного чоловіка при спробі збуту зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС Укріани в області, під час затримання у нього вилучили, зокрема, автомат АКС 74У і 196 патронів калібру 5,45 мм, гранату РГД і 4 запали.

Порушено кримінальну справу за ч. 1.ст. 263 (збут вогнепальної зброї, бойових запасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.