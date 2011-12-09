Херсон. 9 грудня. УНІАН. У Херсонській області затримано банду, яка грабувала магазини в трьох регіонах.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, на початку 2011 року в херсонську міліцію почали надходити заяви про пограбування продуктових магазинів. У цей же період аналогічні злочини реєстрували і колеги з Дніпропетровської області та АР Крим.

Схема вчинення злочинів у всіх випадках була однаковою. Вночі зловмисники проникали в магазин і забирали переважно гроші, ноутбуки, тютюнові вироби і дорогі спиртні напої.

Близько півроку оперативники встановлювали осіб усіх фігурантів, їхні зв`язки, а також місця, куди вони збували крадену продукцію. В ході здійснення оперативно-розшукових заходів вдалося встановити, що до складу групи входило шість людей у віці до 30 років, всі жителі Чаплинського району.

Щоб не допустити просочення інформації, затримання проводилися бійцями спецпідрозділу “Беркут” і працівниками кримінального розшуку о 5 годині ранку за адресами фігурантів одночасно в Чаплинському і Цюрупінському районах Херсонської області, а також у Дніпропетровській області і на території м. Армянськ (АР Крим).

Всіх шістьох зловмисників затримано.

Під час обшуку в їхніх квартирах оперативники вилучили 3 пістолети, гранату, близько 100 патронів різного калібру, масок і наручників. Також було знайдено тютюнові таі алкогольні напої, викрадені в продовольчих магазинах, інструменти для перекушування металевих ґрат.

В ході розслідування також встановлено, що затримані зловмисники в квітні вчинили крадіжку ювелірних виробів з торгового центру в Чаплинці на суму близько 335 тис. грн.

За їх словами, крадене вони збували на ринках області та оптових базах.

На сьогодні встановлено 12 епізодів діяльності злочинної групи.

Частину краденого повернено законним власникам.