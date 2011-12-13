У Донецьку порушено справу за фактом збройного нападу на банк

Донецьк. 13 грудня. УНІАН. У Донецьку за фактом збройного нападу на відділення банку «Кредит Агріколь» порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі міського управління міліції.

Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах або здійснений організованою групою, або поєднаний із завданням тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При нальоті постраждали троє чоловіків-відвідувачів банку (46-річний, 36-річний і 31-річний). Перші двоє дістали вогнепальні поранення ніг, третій – наскрізне поранення поперекової ділянки.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Калінінському районі Донецька двоє невідомих у масках вчинили збройне пограбування відділення банку «Кредит Агріколь». Зловмисники забрали з каси банку 900 тис. грн., 30 тис. доларів США, 19 тис. євро і 400 тис. російських рублів.