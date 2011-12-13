На Закарпатті затримали злочинне угруповання, що збувало зброю

Київ. 13 грудня. УНІАН. Співробітники СБ України в Закарпатській області викрили учасників злочинного угруповання, які тривалий час збували наркотики та зброю місцевим жителям.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 5 грудня ц.р. поблизу Мукачева співробітники СБУ в Закарпатській області затримали на «гарячому» трьох місцевих жителів, які намагалися збути 125 г особливо небезпечного наркотичного засобу – марихуани та 4 одиниці вогнепальної зброї.

Під час обшуку у зловмисників співробітники СБУ виявили і вилучили 3 пістолети і одну гвинтівку та набої до них, а також майже 7 тисяч доларів.

Слідчі УСБУ в Закарпатській області стосовно трьох зловмисників порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває слідство.



