У Кривому Розі одесити хотіли перевести у готівку „липові” чеки

Дніпропетровськ. 16 грудня. УНІАН 15 грудня у Кривому Розі в одному із банків при спробі перевести в готівку дорожні чеки однієї із всесвітніх фінансових компаній з явними ознаками фіктивності на загальну суму 413 тис. євро міліція затримала трьох жителів Одеси.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, «попереднє слідство встановило, що одесити віком 37, 41 та 54 років приїхали до Кривого Рогу на автомобілі з наміром перевести у готівку в одній із банківськіх установ підроблені дорожні чеки».

У зловмисників вилучено 826 фальшивих чеків на суму 413 тис. євро. За курсом Національного банку України вартість підробок становить 4 млн. 287 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

