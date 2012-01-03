МВС пропонує НБУ передбачити озброєну охорону МВС у банках

Київ. 3 січня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ запропонувало Національному банку України передбачити обов’язкову присутність озброєної охорони МВС у банківських установах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні на брифінгу з приводу озброєного нападу на відділення ПриватБанку в Донецьку, під час якого загинули 5 осіб.

Зокрема, за словами В.ЗАХАРЧЕНКА, МВС запропонувало Нацбанку внести зміни до відповідної постанови щодо обов’язкової присутності озброєної охорони МВС у банківських установах при наявності там обсягів готівки або інших цінностей на 1 млн. грн., а також ще низку змін з метою посилення охорони фінансових установ.

«Я зв’язався з Сергієм АРБУЗОВИМ (голова НБУ - УНІАН), ми провели розмову і напрацювали спільні дії, які ми в подальшому будемо здійснювати з охорони банківських установ», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО, зауваживши, що під час цієї розмови голова НБУ погодився з тим, щоб «охороною в банках займалися фахівці, тобто міліція».

Водночас, відповідаючи на одне з уточнюючих запитань, міністр зазначив, що питання щодо заборони здійснення охорони фінансових установ приватним фірмам стояти не буде, їм буде рекомендовано переглянути технічні умови з надання охоронних послуг.

«Я підписав два листи на Національний банк з тим, які заходи посилення охорони треба провести, і Національний банк з цим погодився», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.