На Дніпропетровщині учні інтернату до смерті побили пенсіонерку

Дніпропетровськ. 16 січня. УНІАН. В місті Орджонікідзе Дніпропетровської області міліція затримала двох вихованців місцевої школи-інтернату, які в ході сварки до смерті побили 73-річну пенсіонерку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, увечері 13 січня двоє хлопців, 11-ти та 14-ти років, прийшли до пенсіонерки з метою переночувати, оскільки раніше пенсіонерка неодноразово дозволяла дітям ночувати в неї.

Близько 22-ї години мiж гостями та господаркою, яка на цей час знаходилась в станi алкогольного сп`янiння, виникла сварка, яка переросла в бiйку.

В ходi конфлікту неповнолітні ногами та руками били бабусю по головi та тулубу, спричинивши їй смертельні ушкодження.

За цим фактом слідчим відділом Орджонікідзевського міськвідділу міліції вирiшується питання про порушення кримінальної справи за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).