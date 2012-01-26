За хабарництво затримали посадовця Автотранспортної інспекції

Львів. 26 січня. УНІАН. Оперативники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини викрили посадовця, який займався поборами, - повідомляє сектор зв’язків з громадськістю ГУМВСУ у Львівській області.

За даними міліції, службовець відділу головної автотранспортної інспекції області впродовж кількох місяців вимагав та отримував кримінальні «гонорари» за те, що «закривав очі» на очевидні порушення.

Як вдалось з’ясувати правоохоронцям, зловмисник брав гроші через посередників. Втім, навіть така обережність не допомогла спритнику уникнути відповідальності.

«Оперативники встановили, що службовець, окрім офіційної зарплати, мав ще й прибутки «на стороні». Щомісяця він отримував гроші від одного із львівських таксистів. Таку «данину» чоловіку доводилось сплачувати за те, аби чиновник не ходив до нього із перевірками», - розповідають правоохоронці.

Зараз оперативники встановлюють усі факти злочинної діяльності посадовця. Кримінальну справу порушили за ст.368 ч.3 КК України (Одержання хабара службовою особою). Зловмиснику загрожує від п’яти до десяти років тюремного життя.

Львівський портал

