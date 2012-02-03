На Полтавщині директор ПП не сплатив до бюджету 3 млн грн.

Полтава. 3 лютого. УНІАН. В ході проведення відпрацювання підприємств-переможців державних закупівель, працівниками податкової міліції ДПА у Полтавській області встановлено факт ухилення від сплати податків директором однієї з приватних фірм Кременчука Полтавської області, який здійснював діяльність в сфері будівництва.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро Скобельський, підприємець при виконані будівельних робіт протягом двох років використовував в своїх оборудках документи підприємств з ознаками фіктивності, чим безпідставно сформував податковий кредит та завищив валові витрати, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів на суму 3 мільйонів гривень.

Наразі слідчими податкової міліції порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вживаються заходи, направленні на відшкодування завданих державі збитків.