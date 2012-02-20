У Керчі солдат-контрактник повісився на рушнику

Керч. 20 лютого. УНІАН. У Керчі знайшли повішеним молодого чоловіка 1992 року народження.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, хлопець служив за контрактом в одній з військових частин Керчі.

Молодий чоловік знімав квартиру в районі вул. Горького разом з товаришами. Вони й виявили його рано вранці 19 лютого з рушником навколо шиї на кухні.

Про можливі причини самогубства поки не повідомляється.

З минулого літа цей випадок - шостий за рахунком суїцид, скоєний в Керчі, зазначили правоохоронці.

ТСН