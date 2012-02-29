У Донецькій області адвокат вимагав хабар у ґвалтівника

Донецьк. 29 лютого. УНІАН. У Донецькій області направлено до суду справу стосовно адвоката, який вимагав і одержав хабар від підзахисного.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура встановила, що адвокат вимагав і одержав від свого підзахисного, звинуваченого у згвалтуванні, винагороду у розмірі 6 тис. доларів. Натомість захисник обіцяв вирішити питання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з утриманням під вартою, і ухвалення судом рішення, не пов`язаного з позбавленням волі.

За цим фактом прокурором області було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 (підбурювання до дачі хабара), а також ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.