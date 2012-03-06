У Запоріжжі помер співвласник ресторану, на якого скоїли замах

Запоріжжя. 6 березня. УНІАН. Співвласник запорізького ресторану «Рибальський стан» Микола БІНЬКО, більш відомий у Запоріжжі з 90-х років ХХ століття як «Коля Рєбьонок», сьогодні помер у лікарні від поранень, завданих невідомими, які скоїли на нього замах 5 березня.

Як повідомили УНІАН у керівництві 5-ї міської лікарні м. Запоріжжя, до реанімаційного відділення якої М.БІНЬКА доставили після замаху, «незважаючи на всі зусилля, врятувати потерпілого не вдалося: сьогодні вдень він помер».

Інформацію медиків підтвердили і в прокуратурі.

«Врятувати потерпілого не вдалося. Кримінальну справу буде перекваліфіковано із «замаху на вбивство» на «вбивство», - повідомила УНІАН прокурор Орджонікідзевського району Запоріжжя (на території якого було скоєно злочин – УНІАН) Вікторія НАУМЕНКО.

При цьому прокурор відзначила, що стан здоров`я другого потерпілого в результаті замаху – чоловіка, 1982 р. н., за даними медиків, не представляє загрози життю.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня близько 15.30 до міліції надійшло повідомлення про стрілянину в ресторані «Рибальський Стан» на Набережній магістралі (Орджонікідзевський район Запоріжжя).

Виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що вогнепальне поранення одержав співвласник ресторану М.БІНЬКО.

За неофіційними даними, невідомі, увірвавшись на територію ресторану, поранили його співвласника з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили, імовірно, бітами. У вкрай тяжкому стані М.БІНЬКА, 1951 р. н., було доставлено до реанімаційного відділення 5-ї міськлікарні Запоріжжя. Вогнепальне поранення одержав так само чоловік, 1982 р. н., який звернувся до медиків 5 березня о 23.40 і зараз проходить стаціонарне лікування.