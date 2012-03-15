На Харківщині службовий автомобіль ДАІ потрапив у ДТП

Харків. 15 березня. УНІАН. На Харківщині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив службовий автомобіль дорожньо-патрульної служби.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, аварія за участю автомобіля ДАІ сталася 14 березня близько 19.00 на автошляху Київ-Харків-Довжанський у селищі Мала Данилівка Дергачівського району.

Автомобіль «Форд Фьюжін», який рухався з боку Чугуєва в напрямку Києва, не надав переваги в русі та допустив зіткнення зі службовим автомобілем дорожньо-патрульної служби ВАЗ-21093, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Службовий автомобіль прямував з місця, де працівники ДАІ разом зі слідчими проводили відтворення обставин ДТП, яке сталося раніше.

Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримав працівник міліції та пасажир службового автомобіля. Вони були доставлені до лікарні.

Після надання медичної допомоги пасажир автомобілю відпущений додому, а працівника міліції було госпіталізовано до відділення політравми. Люди, які їхали в іномарці, не постраждали.

За даним фактом інспекція з особового складу облуправління міліції проводить службову перевірку.

