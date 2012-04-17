Міліціонери притягали до відповідальності „мертві душі”

Вінниця. 17 квітня. УНІАН. Прокуратурою Вінницької області встановлено факти підробки службовими особами Шаргородського райвідділу УМВС України у Вінницькій області протоколів і постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Упродовж 2011 року службовці Шаргородського райвідділу міліції, з метою штучного нарощування показників службової діяльності щодо виявлення та притягнення осіб до адміністративної відповідальності, скоїли службове підроблення 32 протоколів відносно неіснуючих осіб, на підставі яких винесли постанови про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

За наслідками проведеної перевірки прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно службової особи Шаргородського райвідділу УМВС України у Вінницькій області за фактом зловживання службовим становищем та підробки протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.