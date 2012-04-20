На Донеччині міліціонер у вільний від роботи час гвалтував і грабував

18:13, 20 квітня 2012
Кримінал
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Сяде на 11 років

Донецьк. 20 квітня. УНІАН. У Донецькій області суд засудив колишнього міліціонера до 11 років позбавлення волі за зґвалтування, розбій і шахрайство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Слідством було доведено причетність колишнього міліціонера до восьми епізодів злочинів.

Так, було встановлено, що міліціонер з Луганської області у вільний від роботи час приїжджав у Шахтарськ Донецької області, де скоював свою злочинну діяльність. За жертви він вибирав уподобаних йому на вулиці дівчат, серед яких були і неповнолітні. Міліціонер ґвалтував їх, погрожуючи пневматичним пістолетом.

Крім того, показуючи своє службове посвідчення перехожим на вулиці, він вилучав у них мобільні телефони нібито для того, щоб перевірити в базі викрадених предметів. Як тільки телефон опинявся в руках шахрая, він зникав з місця події.

Суд визнав екс-міліціонера винним за ст. 187 (розбій), ст. 152 (зґвалтування), ст. 153 (насильне задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ст. 190 (шахрайство), ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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